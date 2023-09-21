رد فعل غريب لكلوب عندما شاهد هدف بيلينغهام "القاتل" في شباك يونيون (فيديو)

ظهر مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، وكأنه مكتئب عندما شاهد هدف الفوز الذي سجله النجم الإنجليزي جود بيلينغهام في الرمق الأخير لريال مدريد في شباك أونيون برلين بدوري أبطال أوروبا.

وكان أونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي (1-0) صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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وكان ليفربول حريصا على التعاقد مع بيلينغهام البالغ من العمر 20 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن كلوب قرر الانسحاب من الصفقة بسبب رسوم الانتقال الباهظة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول ضد مضيفه لاسك لينز النمساوي المقررة مساء اليوم الخميس لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي، عرض على كلوب مقطع فيديو لهدف بيلينغهام "القاتل" لصالح ريال مدريد في شباك أونيون برلين.

Quand Jurgen Klopp voit que le Real Madrid s’impose dans les dernières secondes du match grâce à Jude Bellingham



pic.twitter.com/n83bVUJggm — France RMCF (@FranceRMCF) September 21, 2023

وبدا مدرب "الريدز" مكتئبا بعض الشيء، وهو يضحك بهدوء بينما يتمتم: "بيلينغهام"، قبل أن يهز رأسه بابتسامة.

Klopp reacting to Jude Bellingham’s goal for Real Madrid in his press conference yesterday. pic.twitter.com/8ogez7msdc — Anfield Edition (@AnfieldEdition) September 21, 2023

ولم يتضح من خلال الفيديو ما إذا كان كلوب سعيدا فقط من أجل بيلينغهام المتألق منذ انضمامه لريال مدريد في الميركاتو الصيفي الأخير، أو إذا كان يكافح لإخفاء خيبة أمله لأن النجم الإنجليزي لم يوقع لليفربول.

وكان هدف بيلينغهام في شباك أونيون برلين السادس للنجم الإنجليزي في ست مباريات بألوان ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى صفوفه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد أصبح بيلينغهام رابع لاعب يسجل في أول مباراة له بقميص ريال مدريد في بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال بالقرن 21 بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009، والإسباني إيسكو في 2013، ومواطنه ماركو أسينسيو في 2016.

المصدر:sportbible + "أوبتا"