هل سيشارك كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو بين النصر والأهلي؟

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة خلال مباراة فريقه النصر أمام بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا، مما وضع مسألة مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي محل شك.

وتقام مباراة النصر ضد الأهلي التي تجمع بين الفريقين في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن مساء غد الجمعة.

وحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريستيانو رونالدو، أجرى فحصا طبيا، في مقر النادي قبل انطلاق التدريبات بساعة للتأكد من سلامة مفصل القدم.

وتعرض رونالدو لإصابة بعد تدخل قوي من أحد لاعبي بيرسبوليس، ولكنه استكمل المباراة عقب الإسعافات الأولية من جانب الجهاز الطبي للنصر، في المباراة التي انتصر فيها العالمي 2-0، بالجولة الأولى في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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وأكدت الصحيفة السعودية، على أن الجهاز الطبي لنادي النصر، أبلغ رونالدو أن الإصابة لا تدعو للقلق كون المفصل لا يوجد فيه تورم، ليخوض بعدها تدريبا استشفائيا.

واتفق رونالدو مع الجهاز الطبي للفريق السعودي على إجراء جلسة علاجية تسبق تدريب اليوم الخميس، الذي سيجرى في ملعب الأول بارك، من أجل الاستعداد للمشاركة في مباراة الكلاسيكو.

ويعتلي النجم البرتغالي صدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن للموسم الحالي، بعد مرور 6 جولات، حيث سجل رونالدو 7 أهداف خلال مشاركته في 5 لقاءات وصنع 4.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"