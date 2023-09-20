دوري الأبطال.. مارتينيز ينقذ إنتر من الخسارة أمام سوسييداد وسقوط مدو لبنفيكا

أنقذ لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر الإيطالي من الخسارة أمام مضيفه ريال سوسييداد الإسباني بإدراكه التعادل 1-1 الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وكان سوسييداد في طريقه إلى فوز مستحق عندما تقدم بهدف مبكر لبرايس منديس، لكن القائد مارتينيز حرمه من ذلك بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 87.

وفي المجموعة ذاتها، مني بنفيكا البرتغالي بخسارة قاسية أمام ضيفه سالزبورغ النمساوي 0-2 على ملعب "النور" في لشبونة.

ودخل سالزبورغ المباراة بقوة وحصل على ركلة جزاء أهدرها مهاجمه الإيفواري كريم كوناتيه في الدقيقة الثالثة عندما سددها فوق العارضة، قبل أن يحصل على ركلة جزاء ثانية إثر لمسة يد على المدافع أنتونيو سيلفا عندما حاول إبعاد الكرة من باب المرمى فطرد على إثرها في الدقيقة 13، وانبرى هذه المرة الكرواتي روكو سيميتش لركلة الجزاء وترجمها إلى هدف (15).

ووجه لاعب الوسط أوسكار غلوخ الضربة القاضية لبنفيكا بتسجيله الهدف الثاني لسالزبورغ بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من سيميتش (51).

المصدر: وكالات