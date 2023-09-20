بيلينغهام يكرر إنجاز رونالدو وينضم لقائمة "مدريدية" تاريخية

حقق الإنجليزي جود بيلينغهام رقما مميزا بعدما قاد فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه يونيون برلين بهدف دون رد، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان أونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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وهو الهدف السادس لبيلينغهام في ست مباريات بألوان ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى صفوفه هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، فقد أصبح بيلينغهام رابع لاعب يسجل في أول مباراة له بقميص ريال مدريد في بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال بالقرن 21 بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009، والإسباني إيسكو في 2013، ومواطنه ماركو أسينسيو في 2016.

4 - Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 is the fourth player to score on his debut for @realmadriden in both LaLiga and the Champions League in the 21st century, after Cristiano Ronaldo 🇵🇹 in 2009, Isco Alarcón 🇪🇸 in 2013 and Marco Asensio 🇪🇸 in 2016. Star. pic.twitter.com/5bSf1n3IEa — OptaJose (@OptaJose) September 20, 2023

وبهذا الفوز، حصد ريال مدريد ثلاث نقاط غالية في بداية مشواره بالمسابقة القارية، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في انتظار نتيجة المباراة الثانية عن هذه المجموعة التي ستجمع لاحقا بين نابولي الإيطالي وبراغا البرتغالي.

المصدر: "أوبتا"