كلوب يعلق على أنباء توليه تدريب منتخب ألمانيا خلفا لفليك

أكد المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على رفضه تدريب منتخب بلاده خلفا لمواطنه هانز فليك الذي أقيل مؤخرا من منصبه.

وأقيل فليك من تدريب ألمانيا، في 10 سبتمبر الماضي غداة الهزيمة القاسية أمام اليابان 1-4 بعد سلسلة من النتائج الكارثية (خسر أربعا من خمس مباريات) أدت إلى تسلم المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد الالماني لكرة القدم رودي فولر للمهام الفنية مؤقتا ليقود ألمانيا للفوز على فرنسا 2-1 وديا.

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وتصدر كلوب قائمة أبرز المرشحين لخلافة فليك، لكنه أكد تمسكه بالبقاء في ليفربول.

وقال كلوب في مقابلة مع شبكة "RTL" الألمانية: "نحن نجهز فريقا قويا مرة ثانية في النادي، ونريد المنافسة مرة أخرى على البطولات".

وأضاف: "لدي ولاء لليفربول.. قلبي هنا في آنفيلد.. لا يمكنك الرحيل والانفصال عن الفريق بعد الأعوام الثمانية التي قضيتها هنا".

وتابع: "لقد وقعت عقدا هنا (في ليفربول) منذ فترة قصيرة، ولم يتم تخديري أو تقييدي للتوقيع عليه، لقد اتخذت قراري بكامل حريتي، وانتقالي إلى تدريب ألمانيا غير مناسب".

وعما يتردد حول اقتراب جوليان ناغلسمان من تدريب منتخب ألمانيا، قال كلوب: "أعتقد أن جوليان خيار رائع، لأنه مدرب كبير، سأكون سعيدا جدا إذا حدث هذا".

ويستعد المنتخب الألماني من الآن للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا المزمع إقامتها الصيف المقبل في ألمانيا.

المصدر: وكالات