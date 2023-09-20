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إصابة في الركبة تنهي موسم بيريتشيتش مع توتنهام

الرياضة

إصابة في الركبة تنهي موسم بيريتشيتش مع توتنهام
AP
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تعرض جناح توتنهام الإنجليزي، الكرواتي الدولي إيفان بيريتشيتش لإصابة خطيرة في ركبته وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي بحسب ما أعلن نادي شمال لندن الأربعاء.

وقال توتنهام في بيان "تعرض إيفان بيريتيشيتش لإصابة بالغة في أربطة الركبة من دون التحام خلال حصة تدريبية وسيخضع لعملية جراحية".

وتابع "سيتولى الجهاز الطبي في النادي مراقبة الحالة الصحية للاعب خلال فترة التعافي ومن المتوقع أن يغيب عما تبقى من الموسم".

وشارك الجناح الكرواتي (34 عاما) بديلا في مباريات فريقه الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في الدوري المحلي بعد أن حقق الفريق بإشراف مدربه الجديد الأسترالي أنجه بوستيكوغلو أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد منذ مطلع الموسم الحالي.

يذكر أن عقد بيريتشيتش مع توتنهام ينتهي في 30 يونيو عام 2024.

المصدر: وكالات

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