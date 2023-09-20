دوري أبطال أوروبا.. برنامج مباريات الأربعاء

تختتم مساء اليوم الأربعاء الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإجراء ثماني مباريات.

وتشهد مواجهات اليوم موقعة نارية في ملعب "أليانز أرينا" تجمع بين العملاق البافاري بايرن ميونخ وضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفيما يأتي جدول ومواعيد مباريات اليوم بتوقيت غرينيتش:

المجموعة الأولى

غلطة سراي (تركيا) - إف سي كوبنهاغن (الدنمارك) – الساعة 16:45

بايرن ميونخ (ألمانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) – 19:00

المجموعة الثانية – الساعة 19:00

إشبيلية (إسبانيا) - لنس (فرنسا) –

أرسنال (إنجلترا) - أيندهوفن (هولندا)

المجموعة الثالثة

ريال مدريد (إسبانيا) - أونيون برلين (ألمانيا) – 16:45

براغا (البرتغال) - نابولي (إيطاليا) – 19:00

المجموعة الرابعة – 19:00

ريال سوسييداد (إسبانيا) - إنتر (إيطاليا)

بنفيكا (البرتغال) - سالزبورغ (النمسا).

المصدر: RT