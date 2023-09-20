إسبانيا تدافع عن ملف كأس العالم 2030 بعد أزمة "قبلة المونديال"

دافع القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أمام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، عن الترشيح المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة مونديال 2030.

وجاء ذلك بعد الجدل الذي أثارته قضية الرئيس السابق للاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس.

وعقد الاجتماع بين الطرفين في نيويورك، حيث يشارك سانشيز في مختلف الفعاليات المقامة على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وكتب سانشيز في رسالة عبر موقع إكس (تويتر سابقا) أن "إسبانيا تعمل مع البرتغال والمغرب على ترشيح قوي لكأس العالم 2030 من خلال مشروع طموح".

وجاء اللقاء بعد الجدل الذي أثاره تصرف روبياليس في مراسم تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات، حيث قبل اللاعبة جيني إيرموسو على فمها.

وشددت الحكومة الإسبانية على أن هذه القضية لا ينبغي أن تؤثر على الترشيح المشترك لكأس العالم 2030.

واعتبر سانشيز أن صورة إسبانيا لا يجب أن تهتز في ضوء رد فعل مثالي من اللاعبات ومن المجتمع الإسباني على هذه الواقعة.

المصدر: "وكالات"