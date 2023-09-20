ليفاندوفسكي يلاحق بنزيما في نادي المئة بدوري أبطال أوروبا

أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة هدفه رقم 100 في تاريخ مشاركاته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تمكنه من هز شباك فريق رويال أنتويرب البلجيكي.

وقدم برشلونة عرضا هجوميا قويا فألحق بضيفه أنتويرب البلجيكي خسارة قاسية قوامها 5 أهداف دون رد أمس الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني للنادي الكتالوني بصناعة من الوافد الجديد، جواو فيليكس عند الدقيقة 19.

ووصل المهاجم البولندي للهدف رقم 100 في تاريخ مشاركاته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له من قبل اللعب في البطولة بقميص بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيان.

Royal Antwerp are the 33rd different team that Robert Lewandowski has scored against in the #UCL - only Karim Benzema (34), Cristiano Ronaldo (38) and Lionel Messi (40) have scored against more. pic.twitter.com/1COVbXWPjZ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 19, 2023

إقرأ المزيد

وأصبح رويال أنترويب الفريق رقم 33 الذي يسجل في شباكه ليفاندوفسكي بالبطولة القارية، ليعادل إنجاز أسطورة ريال مدريد، راؤول غونزاليس الذي سجل ضد 33 فريقا مختلفا في التشامبيونزليغ بقميص فريقي ريال مدريد وشالكه.

ويأتي ليفاندوفسكي خلف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق الذي سبق له وأن سجل في (34 فريقا) في البطولة القارية، وكريستيانو رونالدو (38) وليونيل ميسي (40).

المصدر:RT