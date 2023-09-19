شاهد.. حارس لاتسيو يسجل هدفا "قاتلا" في شباك أتلتيكو مدريد (فيديو)

انتزع نادي لاتسيو الإيطالي تعادلا ثمينا 1-1 من ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أتلتيكو في الدقيقة 29، بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الإسباني الشاب بابلو باريوس.

واستمرت النتيجة على حالها حتى اللحظات الأخيرة، عندما سجل حارس مرمى لاتسيو، إيفان بروفيديل، هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

LAZIO KEEPER IVAN PROVEDEL IN THE 95TH MINUTE!!! ⏱🤩 pic.twitter.com/J2ODeoZvm0 — LiveScore (@livescore) September 19, 2023

لقطه اليوم للتاريخ 🔥🔥



حارس لاتسيو بروفيدال يُسجل هدف التعادل ضد أتليتكو مدريد في الوقت القاتل



جنون الكالتشيو 🔥



pic.twitter.com/Z0wf9EqIem — جنون الكالتشيو (@Azuri99) September 19, 2023

̶ح̶ا̶ر̶س̶ ̶م̶ر̶م̶ى̶🧤❌



مـــهـــاجــــم✅



إيفان بروفيديل حارس لاتسيو يسجل التعادل في الثواني الأخيرة أمام أتلتيكو على طريقة المهاجمين الكبار🤯🤯🎯pic.twitter.com/OOR8WgQVdo — Yallakora (@Yallakoranow) September 19, 2023

وذكرت شبكة "هوسكورد"، أن بروفيديل، بات أول حارس مرمي يسجل هدفا في دوري الأبطال، منذ فنسنت إنياما في عام 2010.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب نادي فينورد الهولندي على نظيره سيلتيك الاسكتلندي بهدفين دون رد.

المصدر: RT + "هوسكورد"