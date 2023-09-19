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شاهد.. حارس لاتسيو يسجل هدفا "قاتلا" في شباك أتلتيكو مدريد (فيديو)

الرياضة

شاهد.. حارس لاتسيو يسجل هدفا
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انتزع نادي لاتسيو الإيطالي تعادلا ثمينا 1-1 من ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أتلتيكو في الدقيقة 29، بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الإسباني الشاب بابلو باريوس.

واستمرت النتيجة على حالها حتى اللحظات الأخيرة، عندما سجل حارس مرمى لاتسيو، إيفان بروفيديل، هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1.

وذكرت شبكة "هوسكورد"، أن بروفيديل، بات أول حارس مرمي يسجل هدفا في دوري الأبطال، منذ فنسنت إنياما في عام 2010.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب نادي فينورد الهولندي على نظيره سيلتيك الاسكتلندي بهدفين دون رد.

المصدر: RT + "هوسكورد"

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