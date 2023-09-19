رونالدو يقود النصر أمام بيرسبوليس في ظهوره الآسيوي الأول

كشف المدير الفني لنادي النصر السعودي، البرتغالي لويس كاسترو عن التشكيلة الأساسية لفريقه لمواجهة مضيفه نادي بيرسبوليس الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء.

وتقام المباراة على ملعب "أزادي" في العاصمة الإيرانية طهران، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

وستشهد المواجهة الظهور الآسيوي الأول، لقائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي جاء على رأس التشكيلة التي أعلنها مدربه كاسترو لخوض لقاء بيرسبوليس.

وجاءت تشكيلة النصر كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم.

في خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو، بروزوفيتش، عبد الرحمن غريب.

في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

المصدر: RT