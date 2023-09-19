الألعاب الآسيوية.. كوريا الجنوبية تهزم الكويت بحصة ثقيلة

دك منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي مرمى نظيره الكويتي بتسعة أهداف من دون مقابل الثلاثاء في افتتاح مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها هانغجو الصينية.

وجرت العادة أن تقام مباريات كرة القدم قبل أيام قليلة من افتتاح الألعاب الآسيوية المقرر في 23 سبتمبر الحالي، وستكون نسخة هذا العام الأكبر على الإطلاق بمشاركة 12500 رياضي ورياضية من 45 دولة ومنطقة.

وفرض مهاجم كوريا الجنوبية وو-ييونغ جيونغ نفسه نجما للمباراة بتسجيله 3 أهداف ليساهم في فوز منتخب بلاده بنتيجة 9-0.

وتضم المجموعة الخامسة أيضا منتخبي البحرين وتايلاند اللذين تعادلا 1-1.

وبدأت السعودية مشوارها في المجموعة الثانية بالتعادل مع غريمتها السياسية إيران من دون أهداف، فيما تغلبت فيتنام على منغوليا 4-2.

وضربت الصين المضيفة بقوة في المجموعة الأولى بفوز ساحق على الهند 5-1، في حين تغلبت ميانمار على بنغلادش 1-0.

وحققت كوريا الشمالية، العائدة إلى المشاركة في الأحداث الرياضية العالمية بعد غياب دام ثلاث سنوات، بداية قوية بفوزها على تايوان 2-0 في المجموعة السادسة التي شهدت انتصار إندونيسيا على قرغيزستان بالنتيجة ذاتها.

يذكر أن تشكيلات منتخبات كرة القدم في الألعاب الآسيوية مؤلفة من لاعبين تحت 23 عاما لكن يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتخطون هذه السن.

المصدر: وكالات