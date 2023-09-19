"لم أر في حياتي فريقا مثله".. مدرب الهلال يعلق على تعادل فريقه مع نافباخور

كشف جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي أنه لم ير في حياته التدريبية الطويلة فريقا مثل نافباخور الأوزبكي، وذلك بعد التعادل معه في الرياض 1-1 أمس الاثنين بدوري أبطال آسيا.

وفي المباراة التي تدخل ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، افتتح توما تاباتادزي التسجيل لنافباخور في الدقيقة 52، وحافظ الفريق الأوزبكي على تقدمه أمام الهلال المدجج بنجوم عالميين في مقدمتهم البرازيلي نيمار، حتى الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع حيث نجح علي البليهي من إدراك هدف التعادل للفريق السعودي.

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وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة: "كانت المباراة صعبة. هذا إذا صح تسميتها مباراة، لأن الفريق الذي واجهناه تعمد السقوط المتكرر لإضاعة الوقت وكسر نسق اللعب، ولم أعتد اللعب ضد هذا النوع من الفرق".

وأضاف: "بسبب إضاعة الوقت المتكرر من المنافس خرج لاعبونا من تركيزهم في اللقاء، ولم يقدم بعض اللاعبين مستواهم المعهود، خصوصا سلمان الفرج وسعود عبد الحميد".

وأردف المدرب البرتغالي المخضرم: "أمارس التدريب منذ 35 عاما، ولم أر في حياتي فريقا يضيع الوقت مثل نافباخور، وأنا لست قلقا من نتيجة التعادل لأنها في الأساس لم تكن مباراة طبيعية".

وأتم جيسوس: "نافباخور لم يدخل المباراة للعب كرة القدم. كل ما قدموه هو ضد كرة قدم. سقوط متكرر وإضاعة وقت وسط تساهل من الحكم الذي لم يسع لضبط هذا الأمر. لم يكن سبب خروجنا بالتعادل نتيجة لانضباطهم الدفاعي، وإنما لأمور بعيدة عن كرة القدم".

المصدر: وكالات