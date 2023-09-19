دوري أبطال أوروبا.. طعن مشجع لنيوكاسل في ميلانو

أفادت الشرطة الإيطالية يوم الثلاثاء بأن أحد مشجعي لنيوكاسل تعرض للطعن ليلة الثلاثاء في ميلانو قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الإنجليزي ومضيفه ميلان في دوري أبطال اوروبا.

وأوضح مصدر في الشرطة أن إصابة المشجع ليست خطيرة وأن "عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء".

Newcastle fans being stabbed by AC Milan fans in Milan last night… 😨 #NUFCpic.twitter.com/vRvaZrx8kx — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) September 19, 2023

وأضاف "اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عاما، وطعنوه في ذراعه وظهره. تم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريبا".

وخلص المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان "الاعتداء مرتبطا بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي".

من ناحيته، أعرب متحدث باسم نيوكاسل عن "قلقه بعد التقارير عن الهجوم العنيف على أحد مشجعيه في ميلانو".

وأضاف "لقد تواصلنا مع السلطات المحلية لفهم ملابسات هذا الاعتداء. أفكارنا مع المشجع وعائلته ونأمل في الشفاء العاجل والسريع".

المصدر: أ ف ب