أنشيلوتي يكشف عن المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن مانشستر سيتي هو النادي المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وبالتالي الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

وتوج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على إنتر الإيطالي في النهائي بهدف دون رد.

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وسيبدأ ريال مدريد، الذي يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (14 مرة)، مشواره في المسابقة القارية في موسم 2023-2024، باستضافة منافسه في المجموعة الثالثة يونيون برلين الألماني غدا الأربعاء.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الريال ويونيون برلين: "أعتقد أن مان سيتي هو المرشح للفوز باللقب هذا الموسم.. لديهم فريق سمح لهم بالفوز باللقب العام الماضي، وهو الأمر الذي لم يتغير كثيرا هذا الموسم".

وتحدث أنشيلوتي عن أهداف ريال مدريد هذا الموسم في المسابقة القارية قائلا: "من الواضح أن هدفنا هو تجاوز مرحلة المجموعات، وتجاوز دور الثمانية، والمنافسة حتى النهاية".

وأكد المدرب الإيطالي أن الظهير الأيمن لريال مدريد، داني كارفاخال، سيغيب عن مباراة الأربعاء بسبب شد عضلي، لكنه رفض استبعاد مشاركة المدافع الدولي الإسباني في مباراة ديربي الدوري الإسباني الأحد المقبل ضد أتلتيكو مدريد.

وقال أنشيلوتي في هذا الصدد: "نفضل إراحة اللاعب (كارفاخال) لتجنب المشاكل.. سيخضع لفحوصات غدا. يشعر بأنه بخير تماما، لذا نعتقد أن الأمر ليس خطيرا، وقد يعود قريبا".

المصدر:espn