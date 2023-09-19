نادال يرغب في رئاسة نادي ريال مدريد لكن وجود بيريز يمنعه

أبدى رافائيل نادال أسطورة كرة التنس الإسبانية رغبته بشكل صريح، في توليه منصب رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في فترة ما.

وأجرى نادال، الحاصل على 22 لقبا من ألقاب "غراند سلام" في التنس، مقابلة مع قناة Movistar Plus الإسبانية، وإلى جانب حديثه عن عودة محتملة إلى مباريات التنس بعد التعافي من الإصابة، كان لريال مدريد نصيب من حديثه.

وقال نادال عندما سئل عما إذا كان يرغب في أن يصبح رئيسا لريال مدريد: "ليس لدي هذا الحلم ولكني أود ذلك، لكن اليوم ليس هناك ما أقوله لأن لدينا أفضل رئيس ممكن لهذا النادي"، في إشارة إلى فلورنتينو بيريز.

وواصل في تصريحاته: "ما أشعر به اليوم قد لا أشعر به غدا، ولا نعلم ما يمكن حدوثه في الحياة، ولكن علينا أن نعلم ما إذا كنت قادرا على هذه المهمة أم لا، وأنا واقعي بشكل كبير، إلا أن الوقت سيخبرنا عن كل شيء".

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وفيما يتعلق بالوضع الحالي لناديه المفضل، قال نادال: "ريال مدريد بدأ بشكل جيد، لكننا في بداية الموسم، هناك إصابات مؤثرة مثل كورتوا وميليتاو، لكن كان هناك أيضا صفقات مذهلة مثل بيلينغهام، لكن الحصول على المزيد من المهاجمين سيكون أمرا جيدا".

وفي ختام حديثه تطرق نادال إلى إمكانية تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قائلا: "سأرحب به بأذرع مفتوحة، من لا يحب مبابي؟ إذا جاء سأشعر بالامتنان".

ويعرف نادال بمدى انتمائه الشديد والكبير لصالح ريال مدريد، حيث يعتبر أنه من أكبر مشجعي الميرنغي منذ الطفولة.

كما ذكر نجم التنس الإسباني في تصريحاته، إن عام 2024 المقبل، قد يكون الأخير له في ملاعب التنس، ويبدأ التخطيط للحياة ما بعد الاعتزال.

المصدر: "وسائل إعلام"