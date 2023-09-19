عمليات بيع لاعبي سان جيرمان إلى الأندية القطرية تثير شكوك "يويفا"

أثارت عمليات البيع التي قام بها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لأندية دوري نجوم قطر في الأيام الأخيرة، حفيظة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

خاصة بعدما حصل النادي الباريسي على دخل يقترب من 70 مليون يورو من هذه العمليات.

وحصل النادي الباريسي على 60 مليون يورو من العربي القطري مقابل بيع الثنائي ماركو فيراتي وعبده ديالو، فيما حصل على 9 ملايين من الأهلي ببيع الألماني يوليان دراكسلر.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن "يويفا" سيقوم بفحص هذه الصفقات لتحديد ما إذا كان هناك تداخل في إدارات الأندية المنخرطة في تلك العمليات، وبالتالي التصرف وفقا لذلك.

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وحسب التقرير، فإنه إذا تم توضيح أن عقد الشراء والبيع تم توقيعه من قبل طرفين مرتبطين، فمن الممكن تجميد الصفقات المذكورة في ميزان إيرادات ومصروفات باريس سان جيرمان، وهو ما يعد انتهاكا لقانون اللعب المالي النظيف.

من جانبها تواصلت صحيفة "آس" الإسبانية مع باريس سان جيرمان للتعليق على الأمر، وأكد النادي الباريسي أن المعلومات المتداولة غير دقيقة، وأن هناك حالات عديدة لملكيات مشتركة في الوقت الحالي في كرة القدم دون عواقب، وأن عمليات البيع التي تمت إلى الدوري القطري كانت تحت حماية أقصى قدر من الشرعية والشفافية.

وكمثال على ذلك، فإن باريس سان جيرمان أكد أنه تلقى عرضا أعلى من السعودية لبيع فيراتي، لكن في النهاية فإن اللاعب انتقل إلى العربي.

وبالعودة إلى "ليكيب" أوضحت الصحيفة الفرنسية أن خبراء اللعب المالي النظيف سيحللون ما إذا كانت المعاملات لها أي علاقة مرتبطة بين الصناديق الاستثمارية للأندية المعنية.

وحاليا، تمتلك شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي صندوق استثماري قطري، 100% من باريس سان جيرمان، في حين أن دوري نجوم قطر لديه أنتيرو هنريكي كمدير تنفيذي، وهو المدير الرياضي السابق لنادي العاصمة والذي لعب بدوره دورا حاسما في تجديد عقد كيليان مبابي عام 2022.

المصدر: goal