تدوينة عن الهند تحرم الجماهير الإيرانية من متابعة رونالدو من المدرجات!

لن تتمكن الجماهير الإيرانية من حضور مباراة فريقها بيرسبوليس ضد النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، غدا الثلاثاء على ملعب "إزادي" في طهران بسبب العقوبة المفروضة على بيرسبوليس.

وتعود تفاصيل العقوبة على بيرسبوليس إلى عام 2021، عندما نشر الفريق الإيراني صورة في موقع "إنستغرام" قبل مواجهة غوا الهندي وكتب فيها "عازمون على احتلال الهند مجددا" كما فعل الجيش الإيراني قبل 282 عاما ولكن هذه المرة عن طريق الكرة؛ ليتقدم الاتحاد الهندي لكرة القدم بشكوى رسمية ضد إدارة نادي بيرسبوليس، فيصدر بعدها الاتحاد الآسيوي عقوبة على بيرسبوليس بالحرمان من مباراة واحدة على أرضه بدون جمهور.

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وبعد صدور العقوبة، لعب الفريق الإيراني مباراة في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا خارج أرضه، ودور الثمانية بنظام التجمع ثم استأنف ضد العقوبة، وصدر قرار في 29 سبتمبر 20123 برفض الاستئناف وتثبيت العقوبة.

وفي نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا، لم يشارك بيرسبوليس، لتكون مباراته الأولى في المسابقة القارية لهذا الموسم أمام النصر في طهران بدون جمهور تنفيذا للعقوبة.

وحظي النصر وبالأخص نجمه رونالدو باستقبال الأبطال لحظة وصول بعثة الفريق السعودي إلى طهران اليوم الاثنين.

وعلقت لافتات عملاقة على جسور العاصمة الإيرانية تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كتب عليها "أهلا وسهلا"، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على رونالدو.

وتعتبر مباراة الغد ثأرية بالنسبة لنادي النصر الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.

المصدر: وكالات