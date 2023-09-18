دوري أبطال آسيا.. نيمار أساسيا للمرة الأولى مع الهلال السعودي

أعلن المدير الفني لنادي الهلال السعودي، البرتغالي خورخي خيسوس، تشكيلة فريقه لمواجهة نافباخور الأوزبكي مساء اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وشهدت التشكيلة تواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أساسيا لأول مرة منذ انضمامه للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث يجاوره في الهجوم مواطنوه مالكوم، ميشايل وأمامهم ميتورفيتش.

وجاءت تشكيلة الهلال حسب اختيارات المدرب البرتغالي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ حسان تمبكتي ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز ــ سلمان الفرج ــ ميشيل ديلغادو

خط الهجوم: مالكوم ــ ألكسندر ميتروفيتش ــ نيمار دا سيلفا.

ويدخل لاعبو الهلال مواجهة نافباخور، من أجل حصد 3 نقاط كاملة وتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

ويقدم الهلال أداء رائعا منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادل واحد في أول ست مباريات بالدوري السعودي.

المصدر: RT