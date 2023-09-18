رسميا.. الأهلي القطري يضم دراكسلر من باريس سان جيرمان

أعلن النادي الأهلي القطري لكرة القدم، يوم الاثنين، تعاقده مع الجناح الألماني يوليان دراكسلر لمدة موسمين قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر النادي القطري صورا لدراكسلر وهو يرتدي القميص رقم 7، بعد أن أجرى فحصا طبياً أمس الأحد في الدوحة.

النادي #الأهلي القطري💚🤍 يتعاقد رسمياً مع النجم الألماني دراكسلر لمدة موسمين

🔗: https://t.co/eUNPxNa32Tpic.twitter.com/ITdtasPvQj — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) September 18, 2023

وجاء رحيل دراكسلر عن سان جيرمان بعد خروجه من حسابات المدرب الإسباني الجديد للنادي الباريسي لويس إنريكي.

لمع نجم دراكسلر مع نادي شالكه الذي لعب له 168 مباراة وسجل 29 هدفا، قبل أن ينتقل إلى وولفسبورغ بصفقة كبيرة صيف 2015 ثم إلى باريس سان جيرمان عام 2017 وقضى الموسم الماضي معاراً لنادي بنفيكا البرتغالي.

وخاض دراكسلر مع باريس خلال المواسم الخمسة 198 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 26 هدفا وصنع 41 هدفا.

وسيشكل اللاعب الألماني دفعة قوية لنادي الأهلي القطري الذي يعاني الأمرين في الدوري المحلي بانطلاقة مخيبة بعدما خسر المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن واستقبلت شباكه عشرة أهداف، ويحتل المركز قبل الأخير.

المصدر: أ ف ب