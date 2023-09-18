 
مباشر

شاهد.. رد فعل رونالدو على استقباله من قبل المشجعين الإيرانيين في طهران

الرياضة

شاهد.. رد فعل رونالدو على استقباله من قبل المشجعين الإيرانيين في طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2fc

تفاعل كريستيانو رونالدو مع الاستقبال التاريخي والأسطوري الذي حظي به من قبل الجماهير الإيرانية لحظة وصوله إلى طهران للمشاركة في مباراة فريقه النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني.

ووصل لاعبو النصر إلى طهران يوم الاثنين، وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما أشار موقع "فارزيش 3" الإيراني الرياضي، فيما يعد حضور نجم من طراز رونالدو نادرا لبلد آسيوي.

وعلقت لافتات عملاقة على جسور العاصمة الإيرانية تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كتب عليها "أهلا وسهلا"، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا.

إقرأ المزيد
استقبال تاريخي لرونالدو في إيران (فيديو)
استقبال تاريخي لرونالدو في إيران (فيديو)

كما تداول رواد منصة "إكس" شريط فيديو لتجمع المئات حول حافلة فريق النصر، وترديدهم اسم رونالدو.

وظهر النجم البرتغالي وهو يحيي ويلوح بيده للمشجعين الذين حرصوا على استقباله هو ورفاقه بحرارة في طهران.

وستتم مواجهة "النصر" السعودي ضد "بيرسبوليس" الإيراني مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة إلى "النصر" الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"