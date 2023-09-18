شاهد.. رد فعل رونالدو على استقباله من قبل المشجعين الإيرانيين في طهران

تفاعل كريستيانو رونالدو مع الاستقبال التاريخي والأسطوري الذي حظي به من قبل الجماهير الإيرانية لحظة وصوله إلى طهران للمشاركة في مباراة فريقه النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني.

ووصل لاعبو النصر إلى طهران يوم الاثنين، وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما أشار موقع "فارزيش 3" الإيراني الرياضي، فيما يعد حضور نجم من طراز رونالدو نادرا لبلد آسيوي.

هي أشيـاء لا تُشتـرى 💛



كُن أقرب وشاهد كواليس وصول #العالمي 🤩

إلى العاصمة الإيرانية طهـران

عبـر حساب #النصر الرسمي في سناب شات 🤳https://t.co/Hrdf7HugGGpic.twitter.com/lsgfBiP2Uv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

وعلقت لافتات عملاقة على جسور العاصمة الإيرانية تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كتب عليها "أهلا وسهلا"، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا.

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كما تداول رواد منصة "إكس" شريط فيديو لتجمع المئات حول حافلة فريق النصر، وترديدهم اسم رونالدو.

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الجماهير في ايران تستقبل لاعب #النصر كريستيانو رونالدو استقبال استثنائي وتاريخي 😨😨😨 pic.twitter.com/aPCcxkMkBH — سهم (@1SMi_) September 18, 2023

وظهر النجم البرتغالي وهو يحيي ويلوح بيده للمشجعين الذين حرصوا على استقباله هو ورفاقه بحرارة في طهران.

وستتم مواجهة "النصر" السعودي ضد "بيرسبوليس" الإيراني مساء غد الثلاثاء على ملعب "آزادي"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة إلى "النصر" الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.

المصدر: وكالات