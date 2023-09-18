 
مباشر

بقفزة خيالية.. دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة (فيديو)

الرياضة

بقفزة خيالية.. دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w2em

حطم أسطورة ألعاب القوى السويدي أرماند دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة بتسجيله 6.23 م خلال نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى في يوجين الأمريكية.

وكان الرقم القياسي بحوزة دوبلانتيس عندما ارتقى على ارتفاع 6.22 م في لقاء كليرمون فيران الفرنسي في 25 فبراير الماضي.

ونجح دوبلانتيس في تحطيم الرقم القياسي في هذا الاختصاص للمرة السابعة في مسيرته، بينها خمس مرات داخل قاعة ومرتان في الهواء الطلق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"