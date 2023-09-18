بقفزة خيالية.. دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة (فيديو)

حطم أسطورة ألعاب القوى السويدي أرماند دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة بتسجيله 6.23 م خلال نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى في يوجين الأمريكية.

وكان الرقم القياسي بحوزة دوبلانتيس عندما ارتقى على ارتفاع 6.22 م في لقاء كليرمون فيران الفرنسي في 25 فبراير الماضي.

Armand Duplantis logró superar otra vez el récord del mundo de pértiga para fijarlo en 6.23. pic.twitter.com/VquGrSJeTT — Sphera Sports (@SpheraSports) September 18, 2023

🚨 WORLD RECORD!



🇸🇪 Armand Duplantis logra el récord mundial de salto con pértiga



6️⃣,2️⃣3️⃣m.



✅ Supera en un centímetro su plusmarca lograda en Clermont-Ferrand en 2022 pic.twitter.com/oY9F0VypdL — José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) September 17, 2023

ونجح دوبلانتيس في تحطيم الرقم القياسي في هذا الاختصاص للمرة السابعة في مسيرته، بينها خمس مرات داخل قاعة ومرتان في الهواء الطلق.

المصدر: وكالات