بقفزة خيالية.. دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة (فيديو)
حطم أسطورة ألعاب القوى السويدي أرماند دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة بتسجيله 6.23 م خلال نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى في يوجين الأمريكية.
وكان الرقم القياسي بحوزة دوبلانتيس عندما ارتقى على ارتفاع 6.22 م في لقاء كليرمون فيران الفرنسي في 25 فبراير الماضي.
Armand Duplantis logró superar otra vez el récord del mundo de pértiga para fijarlo en 6.23. pic.twitter.com/VquGrSJeTT— Sphera Sports (@SpheraSports) September 18, 2023
🚨 WORLD RECORD!— José Manuel Amorós (@AmorosCuatro) September 17, 2023
🇸🇪 Armand Duplantis logra el récord mundial de salto con pértiga
6️⃣,2️⃣3️⃣m.
✅ Supera en un centímetro su plusmarca lograda en Clermont-Ferrand en 2022 pic.twitter.com/oY9F0VypdL
ونجح دوبلانتيس في تحطيم الرقم القياسي في هذا الاختصاص للمرة السابعة في مسيرته، بينها خمس مرات داخل قاعة ومرتان في الهواء الطلق.
المصدر: وكالات