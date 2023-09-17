التشيكية كريتشيكوفا تحقق إنجازا "مزدوجا" في بطولة سان دييغو للتنس.. فيديو

توجت التشيكية بربورا كريتشيكوفا بلقب بطولة سان دييغو الأمريكية (فئة الـ500 نقطة) للفرد والزوجي، التي جرت مبارياتها على الملاعب الصلبة، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من 780 ألف دولار.

وجاء تتويج بربورا كريتشيكوفا بلقب الفردي، على حساب صاحبة الأرض الأمريكية صوفيا كينن، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(2-6) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد.

كما فازت اللاعبة التشيكية بلقب بطولة الزوجي أيضا، إثر فوزها مع مواطنتها كاترينا سينياكوفا على الثنائي الأمريكي المؤلف من اللاعبتين، دانيال كولينز وكوكو فانديواغ، بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-1) و(6-4) في اللقاء الذي جرى اليوم الأحد.

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وحققت بربورا كريتشيكوفا (27 عاما) بذلك اللقب السابع خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن في فئة الفردي، واللقب الثامن عشر في فئة الزوجي.

بينما توجت كاترينا سينياكوفا (27 عاما) بلقبها الثالث والعشرين خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن في فئة الزوجي.

المصدر: RT