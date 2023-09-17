التشيكية كريتشيكوفا تحقق إنجازا "مزدوجا" في بطولة سان دييغو للتنس.. فيديو
توجت التشيكية بربورا كريتشيكوفا بلقب بطولة سان دييغو الأمريكية (فئة الـ500 نقطة) للفرد والزوجي، التي جرت مبارياتها على الملاعب الصلبة، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من 780 ألف دولار.
وجاء تتويج بربورا كريتشيكوفا بلقب الفردي، على حساب صاحبة الأرض الأمريكية صوفيا كينن، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(2-6) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد.
SEVENTH HEAVEN 💭🏆— wta (@WTA) September 17, 2023
The moment @BKrejcikova captured her 7th WTA singles title! #SanDiegoOpenpic.twitter.com/ohPGHqmD5Q
Surf's up, Barbora's edition 🏄♀️🤙— wta (@WTA) September 17, 2023
A fabulous week in Southern California for @BKrejcikova 🏆 #SanDiegoOpenpic.twitter.com/XSjrNmBD9F
كما فازت اللاعبة التشيكية بلقب بطولة الزوجي أيضا، إثر فوزها مع مواطنتها كاترينا سينياكوفا على الثنائي الأمريكي المؤلف من اللاعبتين، دانيال كولينز وكوكو فانديواغ، بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-1) و(6-4) في اللقاء الذي جرى اليوم الأحد.
Cruisin' to the title 🏄♀️🏆— wta (@WTA) September 17, 2023
Singles champ @BKrejcikova & partner @K_Siniakova pick up the @SanDiegoOpen doubles title, defeating Collins & Vandeweghe, 6-1, 6-4!#SanDiegoOpenpic.twitter.com/wkFSw6pQVV
Cruisin' to the title 🏄♀️🏆— wta (@WTA) September 17, 2023
Singles champ @BKrejcikova & partner @K_Siniakova pick up the @SanDiegoOpen doubles title, defeating Collins & Vandeweghe, 6-1, 6-4!#SanDiegoOpenpic.twitter.com/wkFSw6pQVV
THIRD doubles title of the season as a team for... 🥁@BKrejcikova & @K_Siniakova 🏆🏆#SanDiegoOpenpic.twitter.com/sXIgpSvNJh— wta (@WTA) September 17, 2023
وحققت بربورا كريتشيكوفا (27 عاما) بذلك اللقب السابع خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن في فئة الفردي، واللقب الثامن عشر في فئة الزوجي.
بينما توجت كاترينا سينياكوفا (27 عاما) بلقبها الثالث والعشرين خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن في فئة الزوجي.
المصدر: RT