ليفربول يتخلى عن شعار للخمور احتراما للمصريين ومحمد صلاح

تحدثت وسائل الإعلام عن حرص نادي ليفربول الإنجليزي على احترام المشجعين المصريين واللاعب المصري محمد صلاح في لفتة طيبة، خلال تقديمه كأفضل لاعب في مباراة أمس أمام فريق وولفرهامبتون.

وأكدت شبكة sportbible العالمية، أن نادي ليفربول الإنجليزي أزال شعار شركة الخمور الراعية الرسمية لجائزة أفضل لاعب في المباراة التي تُقدم كل لقاء لأحد نجوم الريدز، من الإعلان عن فوز محمد صلاح بجائزة نجم مباراة وولفرهامبتون أمس.

وأضافت الشبكة، أن ذلك يأتي من حرص نادي ليفربول على احترام محمد صلاح والجماهير المصرية المُسلمة المشجعة له، وذلك بإبعاد صورته عن الارتباط بالخمور أو إظهارها أمام مشجعيه من الوطن العربي وبلاده، وهي لفتة جيدة جدًا من المسؤولين بالريدز وسبب محترم وراقٍ من وجهة نظر الجماهير الإنجليز.

وبحسب الشبكة، فإن ليفربول اختار احترام محمد صلاح واحترام تعاليم دينه بتحريم شرب الخمور عن إظهار شعار شركة كارلسبيرج التي تعتبر راعيًا أساسيًا للنادي في القرن الـ 21 وتحديدًا على جوائز الأفضل عن كل مباراة وجوائز الشهر بالريدز.

🚨 Liverpool fans spot something in Man of the Match award for Mohamed Salah pic.twitter.com/oXbmnoB4Yv — SPORTbible (@sportbible) September 17, 2023

وجاء رد فعل جماهير ليفربول مفاجئًا أيضًا باحترام محمد صلاح والجماهير المصرية والتزامهم بتعاليم دينهم، وذلك عن طريق الإشادة بما فعلته الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي X، حيث قال أحدهم: واو.. ليفربول يتعمد عدم إضافة الراعي في فوز صلاح بجائزة رجل المباراة.

وأضاف آخر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي X: يا له من شيء محترم من ليفربول.. صاحب العمل يحترم حقوقك في الدين.

وقال مشجع آخر لنادي ليفربول في رد على إعلان ليفربول عن فوز صلاح بجائزة رجل المباراة وإزالة شعار شركة الخمور: يا له من أمر جيد، يجب أن نحترمه ونحترم دينه.. كامل الاحترام للنادي على هذا.

ومن جانبه، حقق النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، رقمًا قياسيًا مع الريدز، في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، بعد أن صنع هدفين مع فريقه أمام وولفرهامبتون في المباراة المقامة أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وصنع محمد صلاح هدفين وقاد فريقه للفوز؛ ليصبح مو أكثر لاعب إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز صناعةً للأهداف، متخطيًا بذلك النجم الجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى صفوف أهلي جدة السعودي هذا العام.

المصدر: وكالات