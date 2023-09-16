الأهلي يتلقى ضربة موجعة.. نقل رياض محرز إلى المستشفى بعد وعكة صحية

أفادت تقارير صحفية، بأن الدولي الجزائري رياض محرز جناح فريق الأهلي السعودي، تعرض لوعكة صحية، مساء أمس الجمعة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ويستعد نادي أهلي جدة "الراقي" لمواجهة ضيفه "التعاون"، مساء اليوم السبت، على مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته قناة "الرياضية" السعودية، فإن رياض محرز تعرض لوعكة صحية، مساء أمس الجمعة، وتقرر نقله لأحد المستشفيات.

وأوضح المصدر أن مشاركة محرز أمام "التعاون" تبدو صعبة للغاية، ولكنها محتملة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به داخل الفريق.

بينما أفادت تقارير محلية، نقلا عن مقربين من اللاعب الجزائري بأنه أصيب بالتسمم، حيث شعر ببعض الألم عقب وجبة العشاء في معسكر فريق الأهلي استعدادًا لمباراة "التعاون"، مؤكدين أنه جاهز للمشاركة مع فريقه في مباراة اليوم.

وقد انضم رياض محرز إلى صفوف نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 35 مليون يورو، وشارك الجزائري في 5 مباريات مع "الراقي" سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

المصدر: وسائل إعلام