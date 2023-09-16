نيمار يطلق تصريحات بعد أول مشاركة مع الهلال في الدوري السعودي

قال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إنه "سعيد" بالتكريم في أول مشاركة له في نادي الهلال السعودي أمام نادي الرياض.

وكتب نيمار في تغريدة عبر منصة "إكس": "سعيد جدا بالظهور الأول بالنصر، أشكر الجماهير على هذا التكريم".

وفاز الهلال على الرياض بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، ليتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، أمام مطارده الاتحاد صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة.

Muito feliz por estrear com vitória … obrigado aos torcedores pela homenagem 🙏💙 pic.twitter.com/EsO8GHP9fC — Neymar Jr (@neymarjr) September 15, 2023

كما نشر نادي الهلال فيديو على حسابه في "أكس" فيديو لنيمار قال فيه أنه: "سعيد جدا بالظهور الأول والتمريرة الحاسمة، وسعيد جدا بالفوز الأول .. نحن معا، أراكم في المرة المقبلة".



وقال البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة أن مشاركة نيمار جاءت بهدف تجهيزه لمباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور نامانجان الأوزبكي، الإثنين المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

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وأضاف المدرب البرتغالي أن نيمار "صنع فارقا أمام الرياض.. لاعب مختلف على مستوى العالم.. الهجمات وسرعة التمرير من أهم ما يتميز به لاعبونا".

المصدر: RT