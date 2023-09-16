 
مباشر

نيمار يطلق تصريحات بعد أول مشاركة مع الهلال في الدوري السعودي

الرياضة

نيمار يطلق تصريحات بعد أول مشاركة مع الهلال في الدوري السعودي
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w21i

قال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إنه "سعيد" بالتكريم في أول مشاركة له في نادي الهلال السعودي أمام نادي الرياض.

وكتب نيمار في تغريدة عبر منصة "إكس": "سعيد جدا بالظهور الأول بالنصر، أشكر الجماهير على هذا التكريم".

وفاز الهلال على الرياض بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، ليتصدر ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، أمام مطارده الاتحاد صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة.

كما نشر نادي الهلال فيديو على حسابه في "أكس" فيديو لنيمار قال فيه أنه: "سعيد جدا بالظهور الأول والتمريرة الحاسمة، وسعيد جدا بالفوز الأول .. نحن معا، أراكم في المرة المقبلة".


وقال البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة أن مشاركة نيمار جاءت بهدف تجهيزه لمباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور نامانجان الأوزبكي، الإثنين المقبل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

إقرأ المزيد
في أول مباراة لنيمار.. الهلال يمطر شباك الرياض بنصف دزينة من الأهداف (فيديو)
في أول مباراة لنيمار.. الهلال يمطر شباك الرياض بنصف دزينة من الأهداف (فيديو)

وأضاف المدرب البرتغالي أن نيمار "صنع فارقا أمام الرياض.. لاعب مختلف على مستوى العالم.. الهجمات وسرعة التمرير من أهم ما يتميز به لاعبونا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"