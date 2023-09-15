رغم تالق مبابي.. باريس سان جيرمان يتعرض لهزيمة مفاجئة في ملعبه

تعرض فريق باريس سان جيرمان لهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه نادي نيس (2-3) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم كيليان مبابي هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (29، و87) ولكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق الباريسي من الهزيمة.

فقد سجل نادي نيس ثلاثة أهداف، اثنين عبر مهاجمه النيجيري تيريم موفي في الدقيقتين (21، و68)، تخللهما هدف لزميله المهاجم الفرنسي غايتان لابورد سجله عند الدقيقة 53 من زمن اللقاء الذي تم على ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برانس - Parc des Princes".

ومني فريق باريس سان جيرمان بأول هزيمة في الموسم الحالي للدوري، بعد تعادلين وانتصارين على الترتيب، ليتوقف رصيده عند 8 نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما حقق نيس انتصاره الثاني على التوالي، بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويتقدم إلى مركز الوصافة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين المتصدر نادي موناكو، قبل مباراته أمام مضيفه لوريان، مساء غد الأحد.

المصدر: RT