سخرية بعد سقوط "كوميدي".. بنزيما يهدر فرصة هدف محقق (فيديو)

أضاع الفرنسي كريم بنزيما فرصة لتسجيل هدف محقق خلال مباراة فريقه اتحاد جدة أمام مضيفه الأخدود (1-0) مساء أمس الخميس، في الجولة السادسة لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

تلقى بنزيما كرة بعد تمريرة بينية رائعة من زميله البرازيلي فابينيو وضعته وجها لوجه مع باولو فيتور حارس مرمى الأخدود، في الدقيقة 83، لكنه الفرنسي سقط عندما استلم الكرة على مشارف منطقة الجزاء بشكل مفاجئ "بغرابة" عندما حاول مراوغة الحارس.

الدوري السعودي : الاخدود 0 - 1 الاتحاد | سقوط بنزيما

pic.twitter.com/pxWH7YF08c — اهداف واخبار الدوري السعودي (@ggo_l2) September 14, 2023

وأعاد المهاجم الفرنسي "سقطته الشهيرة" قبل 6 سنوات، خلال مباراة فريقه السابق ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني (2-2)، ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم (2016-2017)، عندما تلقى كرة بعد تمريرة مميزة من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه فشل في استغلالها وسقط أرضا بنفس الطريقة.

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وتسببت تلك اللقطة في السخرية من بنزيما، وهو ما تكرر الليلة أيضا من الجماهير السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

ولكن كريم بنزيما كان قد نجح في تسجيل هدف عند الدقيقة 72 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، بنجران، ليقود "النمور" للفوز على الأخدود.

المصدر: منصات التواصل الاجتماع