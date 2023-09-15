هل يرحل حمد الله عن اتحاد جدة بعد استبعاده من مباراة الأخدود؟ سانتو يجيب..

كشف البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، عن حقيقة رحيل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لتقليل عدد الأجانب في الفريق.

وغاب عبد الرزاق حمد الله عن مباراة اتحاد جدة أمام مضيفه الأخدود (1-0) التي جمعتهما مساء أمس الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويأمل الاتحاد في التخلص من أحد اللاعبين الأجانب بهدف الوصول للعدد القانوني المكون من 8 محترفين، بعد انضمام المحترف الإيطالي لويز فيليبي الأسبوع الماضي، من ريال بيتيس الإسباني لمدة 3 مواسم.

وأكدت تقارير صحفية مؤخرا أن نونو سانتو يتطلع للتخلص من البرتغالي فيليبي جوتا، نظرا لأهمية الأسماء الأخرى بالنسبة له.

رغم ذلك، أثار استبعاد عبد الرزاق حمد الله من مباراة الأخدود التساؤلات حول التخلص منه لتقليل عدد الأجانب.

وحول هذا الأمر، رد نونو سانتو في المؤتمر الصحفي بقوله: "عبد الرزاق حمد الله مستمر معنا ولا توجد نية لرحيله، فهو أحد أهم العناصر في الفريق".

وأضاف: "حمد الله تم استبعاده من مباراة الأخدود لعدم جاهزيته، لأنه كان مع منتخب المغرب ثم عاد ولم يتدرب بالشكل الكافي، لذا تمت إراحته".

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ورفض نونو سانتو الحديث عن اسم اللاعب الأجنبي الذي سيرحل عن صفوف الفريق، قائلا: "هذا شأن داخلي ولا أريد التحدث عنه".

وأتم حديثه بقوله: "هدفنا هو الاستمرار في تحقيق الانتصارات والمضي قدما نحو تحقيق الألقاب، نحن نفكر في مباراة تلو الأخرى ولا نسبق الأحداث".

ورفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب دوري المحترفين مؤقتا، متفوقا على الهلال الوصيف بفارق نقطتين في رحلة الدفاع عن اللقب.

المصدر: وسائل إعلام