"الفيفا" تطلق فيلما وثائقيا عن رحلة كرة القدم النسائية السعودية

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF)، فيلما خاصا يسلط الضوء على انطلاق المنتخب السعودي للسيدات ورحلة كرة القدم النسائية بالمملكة.

وحمل الفيلم الوثائقي عنوان "هنا...بداية المسيرة" ، حيث يروي قصة بداية وتطور المنتخب السعودي للسيدات.

ويستعرض فيلم "الفيفا" الرحلة الشخصية لعدد من أبرز لاعبات المنتخب برفقة عائلاتهن، وحكاياتهن اليومية في المجال العملي والاجتماعي والرياضي، وتبلغ مدته نحو 45 دقيقة.

ويروي الفيلم رحلة المنتخب السعودي للسيدات، ويستضيف عددا من لاعبات المنتخب الوطني، اللاتي شاركن هذا الفيلم الوثائقي الملهم، رحلتهم وشغفهم وحبهم لكرة القدم من خلال سرد قصصهم، حيث يستضيف الكابتن بيان صدقة البالغة من العمر 28 عاما، والحارسة سارة خالد البالغة 26 عاما، ولاعبة قلب الدفاع ليان جوهري التي تبلغ من العمر 22 عاما، والتي نشأت في عائلة شغوفة بكرة القدم، إذ أن خالها لعب في صفوف نادي الاتحاد السعودي الغني عن التعريف.

وقالت جوهري: "عائلتي شغوفة بكرة القدم ولطالما حلموا بتمثيل المنتخب السعودي"، مضيفة: "عندما تم استدعائي للمنتخب ولعبت مباراتي الأولى، قال أخي إنني لا أعيش حلمي فحسب، بل حلم العائلة بأكملها، وكانت هذه العبارة لها أبلغ الأثر في نفسي وجعلتني أدرك حجم المسؤوليّة وقيمة هذه الفرصة".

من جهتها، علقت لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على إطلاق الفيلم الوثائقي قائلة: "اليوم تبني الفتيات في جميع أنحاء المملكة مسارهن لتحقيق أحلامهن في تمثيل الوطن، وسيحفزهن هذا الفيلم الوثائقي على تحقيق ذلك بشكل أكبر".

وأكملت: "يشارك هذا الفيلم الوثائقي الملهم رحلتنا وشغفنا وحبنا لكرة القدم من خلال سرد قصص لاعباتنا، ولدي كامل الثقة بأن وثائقي "هنا...بداية المسيرة" سوف ينال إعجاب الجميع ويوحّد الكثير من المشجعين حول العالم".

وكتبت "الفيفا" وصفا للفيلم: "بكلماتهم: تعرفوا على اللاعبات، المدربين والجهات الرسمية خلف بزوغ كرة القدم السعودية وهم يحكون قصتهم الملهمة"، (أنقر للانتقال إلى رابط مشاهدة الفيلم).

المصدر: RT + "عكاظ"