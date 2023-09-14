مقاتل روسي يطيح بالمصري عمر البيلي بالضربة القاضية (فيديو)

اكتسح المقاتل الروسي حسن بيسلطانوف منافسه المصري عمر البيلي في النزال الذي جمعهما مساء يوم الخميس، ضمن بطولة "ACA Young Eagles" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتمكن المقاتل الروسي من إسقاط منافسه المصري على أرض الحلبة، ومن ثم وجه إليه ضربتين قويتين، ليفوز عليه بالضربة القاضية في الدقيقة الأولى من الجولة الأولى للنزال الذي جمعهما في مدينة روستوف الروسية.

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وحقق حسن بيسلطانوف (28 عاما) انتصاره التاسع حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

بينما تعرض عمر البيلي (23 عاما) للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 انتصارات.

المصدر: "news.sportbox.ru"