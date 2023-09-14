ريال مدريد يتبنى طفلا فقد عائلته بالكامل.. ويقرر نقله إلى إسبانيا لاستكمال دراسته

تمكن نادي ريال مدريد الإسباني، بعد رحلة بحث امتدت لساعات طويلة، من التواصل مع الطفل المغربي عبد الرحيم، الذي فقد عائلته بالكامل جراء الزلزال المدمر.

وضجت وسائل الإعلام الإسبانية أمس الأربعاء، بخبر رغبة ريال مدريد في تبني الطفل المغربي الذي ظهر على شاشات التلفزيون بقميص الفريق الملكي، ويتحدث عن أحلامه وأحلام والده الذي قضى في الزلزال مع أفراد أسرته كاملة.

وأثارت قصة الشاب المغربي تعاطفا كبيرا تجاوز حدود المغرب والعالم العربي، ليصل إلى العاصمة الإسبانية، حيث عبر ريال مدريد عن رغبته في تحديد موقع عبد الرحيم من أجل التواصل معه عبر المنظمات الاجتماعية التابعة للنادي، والتي تنشط في مثل هذه المواقف.

وقرر ريال مدريد نقل عبد الرحيم إلى إسبانيا والتكفل بدراسته أو دمجه في أكاديمية النادي الكروية، بحسب ما نشره الصحفي الإسباني توني باديلا، المقرب من النادي الملكي.

🚨 El Real Madrid ha adoptado a Abderrahim, el niño marroquí que perdió a toda su familia a causa del devastador terremoto de Marruecos.



El poder de las redes sociales y la grandeza del mejor club del mundo. 👏🏼 pic.twitter.com/lfnMbYvH2J — Jose Padilla (@JosePadi_) September 14, 2023

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وتحدث عبد الرحيم عن سعادته بالبادرة الرائعة التي أعلن عنها ريال مدريد، قائلا: "في البداية لم أصدق، أنا سعيد جدا..".

وأضاف عبد الرحيم: "أنا مشجع لريال مدريد وأتابع جميع مبارياته، فقدت أسرتي التي لا تعوض ولكنني سعيد جدا بحب المغاربة ودعمهم".

المصدر: منصات التواصل الاجتماعي