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السعودية.. مشجع يقتحم ملعب كرة قدم والأمن يصدر بيانا (فيديو)

الرياضة

السعودية.. مشجع يقتحم ملعب كرة قدم والأمن يصدر بيانا (فيديو)
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أصدرت الشرطة السعودية مساء يوم الخميس، بيانا بشأن القبض على مواطن لاقتحامه الملعب خلال مباراة في كرة القدم في نجران، ودخول أرضيته.

ووثق مقطع فيديو لحظة اقتحام المواطن ملعب مباراة كرة القدم في نجران، فيما ألقت الشرطة القبض عليه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة نجران بأنه، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط مواطن لاقتحامه ملعب مباراة كرة القدم ودخول أرضيته، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يهديه ..أتمنى يعطونه إنذار وياخذون عليه تعهد بعدم التكرار"، فيما طالب البعض بمعاقبته لعدم تكرار هذا الفعل.

السعودية.. مشجع يقتحم ملعب كرة قدم والأمن يصدر بيانا (فيديو)

المصدر: RT

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