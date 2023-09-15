السعودية.. مشجع يقتحم ملعب كرة قدم والأمن يصدر بيانا (فيديو)

أصدرت الشرطة السعودية مساء يوم الخميس، بيانا بشأن القبض على مواطن لاقتحامه الملعب خلال مباراة في كرة القدم في نجران، ودخول أرضيته.

ووثق مقطع فيديو لحظة اقتحام المواطن ملعب مباراة كرة القدم في نجران، فيما ألقت الشرطة القبض عليه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة نجران بأنه، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط مواطن لاقتحامه ملعب مباراة كرة القدم ودخول أرضيته، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

🎥 | شرطة منطقة نجران، بالتنسيق مع @gsaksa تضبط شخصًا لاقتحامه ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته وتحيله للنيابة العامة. pic.twitter.com/GLT9UBPyPg — الأمن العام (@security_gov) September 14, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يهديه ..أتمنى يعطونه إنذار وياخذون عليه تعهد بعدم التكرار"، فيما طالب البعض بمعاقبته لعدم تكرار هذا الفعل.

الله يهديه .. اتمنى يعطونه انذار وياخذون عليه تعهد بعدم التكرار — حمد (@wajygh) September 14, 2023

المصدر: RT