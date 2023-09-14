مسؤول روسي: لا جدوى من مقاطعة أولمبياد باريس 2024، ولكن..

صرح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، بأنه لا جدوى من مقاطعة أولمبياد باريس 2024، وعلى الجميع اتخاذ قرار المشاركة في وضع محايد، وبشكل مستقل.

وأوضح ستانيسلاف بوزدنياكوف أن المقاطعة: "لم توقف سياسات الاتحاد السوفييتي (السابق) أو الولايات المتحدة في آن واحد. وأن الذين عانوا من ذلك هم الرياضيون. وبالمناسبة، على وجه الخصوص، توماس باخ، الذي لم يشارك في دورة الألعاب عام 1980. أو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليابانية، الذي لم يخسر أي نزال خلال مسيرته في الجودو، لكنه لم يأت إلى موسكو. نحن نعيش في دولة ديمقراطية متحضرة. ولذلك، فإن المقاطعة من قبل اللجنة الأولمبية الروسية أمر غير ممكن. نحن لا يدعوننا إلى مقاطعة أي شيء. لقد قال الرئيس بشكل صحيح: الخيار متروك للرياضيين. هؤلاء أشخاص ناضجون ويمكنهم القيام بذلك. وكل واحد سيتحمل مسؤولية ذلك".

وأشار بوزدنياكوف، خلال فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الموسع للجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الروسية، الذي عقد اليوم الخميس، في موسكو، إلى أنه يجب على الجميع اتخاذ قرارتهم بشأن المشاركة في أولمبياد "باريس 2024" في وضع محايد، بشكل مستقل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن الرياضيين يجب أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيذهبون إلى فرنسا أم لا.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، يجب أن يفهم الرياضيون أن الدولة لن تكون قادرة على تقديم الدعم المالي للرياضيين المحايدين من روسيا وضمان سلامتهم على أراضي دولة أخرى، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، يتم توفير مدفوعات إضافية للرياضيين الموقوفين عن المشاركة في المسابقات الدولية.

في الوقت نفسه، وفقا ستانيسلاف بوزدنياكوف، البطل الأولمبي أربع مرات، لا يزال العديد من الرياضيين لا يفهمون الوضع تماما: على الأرجح لن يكون من الممكن تجنب التوقيع على الأوراق التي تدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأضاف المسؤول الروسي: "من حق كل إنسان أن يسلك طريق الحياد. أنا أسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية. ومن يريد أن يسلك هذا الطريق فهو خيار أخلاقي لكل واحد. حتى الآن، طرح العديد من الاتحادات علانية مطالب سياسية غير مقبولة على الإطلاق لمنظمة بعيدة عن السياسة مثل اللجنة الأولمبية الدولية. سمعت أن هناك اتحادات لا تشترط التوقيع على مثل هذه الوثائق. لكننا نفهم جيدا: عندما سيأتي عام 2024، لن يتمكن أي رياضي من الذين سيسلكون طريق الحياد، من الحصول على الاعتماد الأولمبي دون التوقيع على تلك الوثيقة.

وأوضح بوزدنياكوف: "ليس كل رؤساء الاتحادات الروسية ينقلون بوضوح متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية إلى الرياضيين".

ومع ذلك، لا يزال العديد من الرياضيين الحاليين والسابقين يميلون إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، ووفقا لبطلة العالم مرتين بالكرة الطائرة، يكاترينا غاموفا، يجب اغتنام أي فرصة.

المصدر: "russian.rt.com"