ميسي يعلق على انتقال فيراتي إلى الدوري القطري

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم على دعم الإيطالي ماركو فيراتي زميله السابق في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انتقاله للدوري القطري.

وأعلن نادي العربي القطري لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، ضم ماركو فيراتي، إلى صفوف الفريق، لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2026.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، صورة تجمعه بماركو فيراتي من كواليس مباراة منتخبي الأرجنتين وإيطاليا، وعلق عليها: "أتمنى لك التوفيق في خطوتك الجديدة، فأنت تعلم أنني أتمنى لك الأفضل دائما".

instagram/leomessi

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وتزامل ماركو فيراتي مع ليونيل ميسي على مدار موسمين في صفوف فريق باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل "البرغوث" إلى إنتر ميامي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي.

المصدر: " instagram/leomessi"