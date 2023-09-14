بالفيديو.. أشرف حكيمي يدخل في مناوشة مع مشجعين بسبب طفل!

دخل المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، في مناوشة مع بعض المشجعين عقب المباراة الودية التي جمعت "أسود الأطلس" بنظيره من بوركينا فاسو من أجل أحد الأطفال.

وفاز منتخب المغرب على بوركينا فاسو بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت على ملعب بوليرت ديليليس، معقل نادي لانس الفرنسي، الثلاثاء الماضي، وجاء الهدف عبر عز الدين.

وبعد المباراة اتجه حكيمي نحو الجماهير المغربية المتواجدة على المدرجات وأهدى قميصه إلى أحد الأطفال الموجودين هناك، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

وحاول بعض الأشخاص أخذ القميص من الطفل عنوة، فما كان من حكيمي إلا أن تدخل وأصر على أن يعود قميصه إلى الطفل.

Hakimi🇲🇦match Maroc Burkina Faso à Lens qui offre son maillot en fin de match et doit faire la police…😡pour qu un enfant puisse le récupérer #MARBFApic.twitter.com/pWw7yqHgrF — 𝗣𝗦𝗚 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖🇲🇦 (@MarocPsg) September 13, 2023

إقرأ المزيد

وشارك حكيمي في المباراة كاملة ليرفع رصيده من المباريات الدولية مع أسود الأطلس إلى 65 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

وكان حكيمي من أوائل اللاعبين المبادرين إلى دعم عائلات ضحايا ومنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز الجمعة الماضي، وبلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وظهر حكيمي بقميص منتخب المغرب على حسابه بمنصة "إكس"، ثم أعلن عن مبادرة للتبرع بالدم وبدأ هو بها.

المصدر: "وسائل إعلام"