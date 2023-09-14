 
مباشر

المراهنات تتسبب في عقوبة قاسية على أحد لاعبي الدوري الإنجليزي

الرياضة

المراهنات تتسبب في عقوبة قاسية على أحد لاعبي الدوري الإنجليزي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1le

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء إيقاف هاري توفولو لاعب نوتنغهام فورست 5 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه ماليا بعدما أقر بارتكاب 375 مخالفة لقواعد الاتحاد المتعلقة بالمراهنات

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له أن قرار إيقاف توفولو مع إيقاف التنفيذ حتى نهاية موسم 2024-2025، وفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب تصل إلى 21 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار) بسبب سوء السلوك فيما يتعلق بقواعد المراهنة لدينا".

إقرأ المزيد
بفضل زوجته.. الألماني باور مدافع الطائي السعودي يعلن إسلامه
بفضل زوجته.. الألماني باور مدافع الطائي السعودي يعلن إسلامه

وأضاف الاتحاد: "أقر المدافع بخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي 375 مرة بين 22 ينايرمن عام 2014 و18 مارس من عام 2017، لذلك فرضت لجنة تنظيمية مستقلة هذه العقوبات بعد جلسة استماع خاصة به".

ووقعت المخالفات عندما كان توفولو لاعب نورويتش سيتي ولعب معارا في سويندون تاون وروثرهام يونايتد وبيتربورو يونايتد وسكونثورب يونايتد.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"