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بفضل زوجته.. الألماني باور مدافع الطائي السعودي يعلن إسلامه

الرياضة

بفضل زوجته.. الألماني باور مدافع الطائي السعودي يعلن إسلامه
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أعلن الألماني روبرت باور مدافع فريق الطائي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، اعتناقه الإسلام.

وقال باور عبر خاصية "ستوري": "لكل من راسلني اليوم، ها أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، لقد مرت سنوات عديدة وأنا ممتن لكم جميعا لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي".

بفضل زوجته.. الألماني باور مدافع الطائي السعودي يعلن إسلامه

وانضم قلب الدفاع روبرت باور إلى الطائي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فيردر بريمن الألماني، لمدة موسم مع أفضلية التجديد.

وسبق للمدافع الألماني البالغ 28 عاما اللعب في دوريات ألمانيا وروسيا وبلجيكا خلال السنوات الـ6 الماضية.

ويستعد فريق الطائي لمواجهة نظيره فريق الحزم يوم السبت المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق الطائي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات.

المصدر: instagram/thebauer6

 

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