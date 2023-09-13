وكيل كلوب يعلق على إمكانية تدريبه منتخب ألمانيا

أكد وكيل أعمال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن مدرب "الريدز" لن يتولى تدريب منتخب ألمانيا خلال المرحلة الحالية، بعد رحيل هانسي فليك.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم، قد أقال هانسي فليك، من منصبه بعد سوء نتائج منتخب ألمانيا، ليبحث عن مدرب جديد.

ويرتبط يورغن كلوب، البالغ من العمر 56 عاما، بعقد مع فريق ليفربول يمتد حتى يونيو 2026.

وقال مارك كوسيكي، وكيل أعمال يورغن كلوب، لصحيفة "Sportschau" الألمانية: "يورغن لديه عقد طويل الأمد مع نادي ليفربول، وهو غير متاح لمنصب مدرب المنتخب الوطني"، وذلك وفقا لموقع "يورو سبورت".

في الوقت الحالي، يشرف المهاجم الألماني السابق، رودي فولر، على تدريب منتخب "المانشافت" بشكل مؤقت، وقاده لتحقيق الفوز على نظيره الفرنسي بهدفين لواحد، في المباراة الدولية الودية، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك - Signal Iduna Park" بمدينة دورتموند الألمانية.

المصدر: وكالات