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فنلندا ترفض المشاركة في بطولة العالم للجمباز بسبب روسيا وبيلاروس

الرياضة

فنلندا ترفض المشاركة في بطولة العالم للجمباز بسبب روسيا وبيلاروس
Sputnik /Алексей Филиппов
الصورة من الأرشيف
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أعلن الاتحاد الفنلندي للجمباز، اليوم الأربعاء، أن المنتخب الوطني لن يشارك في بطولة العالم للجمباز للفرق في كازاخستان، بسبب قبول مشاركة فريقي روسيا وبيلاروس في البطولة.

وقال الاتحاد الفنلندي للجمباز في بيان له: "فنلندا لن تشارك في بطولة العالم للجمباز للفرق، التي ستقام نهاية نوفمبر المقبل في كازاخستان، وذلك بسبب مشاركة فرق من روسيا وبيلاروس في البطولة. وإضافة إلى فنلندا، هناك دول أوروبية أخرى، بما في ذلك إستونيا، لن تشارك في البطولة".

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للجمباز للفرق في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2023، في مدينة ألماتا الكازاخستانية.

المصدر: "russian.rt.com"

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