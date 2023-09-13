أمريكا تكرم وفادة سلطنة عمان برباعية (فيديو)

خسر منتخب سلطنة عمان أمام مضيفه الأمريكي (0-4) في المباراة الودية بكرة القدم، التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، في إطار استعداداتهما للاستحقاقات الدولية المقبلة.

تقدم منتخب "العم سام" بهدف في الشوط الأول سجله المهاجم فلوريان بالوجون مبكرا في الدقيقة الـ13، وضاعف زميله المهاجم برندن آرونسون النتيجة مع مرور ساعة من انطلاق صفارة البداية. وعزز المهاجم ريكادو بيبي أصحاب الأرض في الدقيقة 79 بتسجيله الهدف الثالث. بينما جاء الهدف الرابع بـ"نيران صديقة" سجله المدافع العماني خالد البريكي خطأ في مرماه عند الدقيقة 81 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أليانز فيلد" بمدينة سانت بول بولاية مينيسوتا.

مُنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يخسر مواجهته الودية الدولية أمام نظيره المنتخب الأمريكي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز فيلد بولاية مينيسوتا الأمريكية. #عُمان_امريكا



📹أهداف المباراة ⬇️ pic.twitter.com/DHODiGYkc7 — عمان الرياضية (@OmanSportsTV) September 13, 2023

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف نهائيات النسخة الـ23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2026، بالمشاركة مع كل من كندا والمكسيك، وذلك للمرة الأولى التي تقام فيها البطولة في ثلاث دول.

ومن المقرر أن تقام مباريات مونديال 2026، خلال الفترة ما بين 11 يونيو و19 يوليو 2026، في 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية، بمشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32 لأول مرة في تاريخ البطولة.

المصدر: RT