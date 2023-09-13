رسالة موحدة من لاعبي المنتخب المغربي تجاه ضحايا الزلزال

أعلن لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم بالإضافة إلى الطاقم الفني والإداري، عن مبادرتهم بالتبرع ماليا لدعم عائلات ضحايا ومصابي الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الجمعة الماضي.

ونشر قائد "أسود الأطلس" رومان سايس وبقية اللاعبين عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة موحدة بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، أكدوا خلالها أنهم سيتبرعون بجميع المكافآت التي سيحصلون عليها مقابل مشاركاتهم مع المنتخب في الفترة المقبلة.

وجاء في نص الرسالة: "سنساهم كلاعبين وأطر تقنية للمنتخب المغربي بجميع منح المباريات إلى غاية كأس إفريقيا. قلوبنا مع جميع الضحايا، نعدكم بالمزيد من المبادرات الإنسانية الأخرى، مغربنا واحد".

وتبرع لاعبو منتخب "أسود الأطلس" ومدربهم وليد الركراكي بالدم السبت الماضي في أحد المراكز المخصصة بمدينة أغادير، وذلك بعد إعلان تأجيل مباراة المغرب وليبيريا ضمن الجولة الـ6 والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، لموعد لاحق بسبب تداعيات الزلزال.

AFP

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ومن المقرر إقامة كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير حتى 14 فبراير 2024.

وسيلاقي منتخب المغرب نظيره من بوركينا فاسو مساء اليوم الأربعاء، بمدينة لانس الفرنسية في مباراة ودية.

يذكر أن منتخب المغرب تأهل بالفعل إلى كأس الأمم الإفريقية بغض النظر عن نتيجة المباراة المؤجلة ضد ليبيريا.

المصدر: RT+ مواقع التواصل الإجتماعي