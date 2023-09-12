الساموراي الياباني يسقي تركيا من نفس كأس ألمانيا (فيديو)

أسقط المنتخب الياباني نظيره التركي (4-2) في اللقاء الدولي الودي بكرة القدم، الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات الطرفين للاستحقاقات الدولية المقبلة.

افتتح الياباني أتسوكي إيتو التسجيل لمنتخب " الساموراي" بهدف مبكر سجله بحلول الدقيقة 15، وعزز زميله كايتو ناكامورا تقدم بلاده بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (28 و36).

🇯🇵 هدف جميل لمنتخب اليابان في المباراة الودية أمام تركيا 🔥😮🚀 pic.twitter.com/cE9SSCGIg2 — 90+ (@90PlusKora) September 12, 2023

وقلص منتخب تركيا الفارق بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من اللاعبين، أوزان كاباك، وبيرتوغ يلدريم، عند الدقيقتين (44، 61) على الترتيب.

واختتم لاعب خط الوسط الياباني جونيا إيتو رباعية بلاده من ركلة جزاء عند الدقيقة 78 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "كريستال أرينا" في بلجيكا.

وكان المنتخب الياباني قد أسقط نظيره الألماني أيضا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ما أدى إلى إقالة المدير الفني "للمانشافت" هانسي فليك، لأول مرة في تاريخ منتخب ألمانيا.

ويستعد منتخب اليابان للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، التي ستقام مطلع العام المقبل، في قطر، فيما يستعد المنتخب التركي لاستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا.

المصدر: RT