الجماهير الروسية تشعل الأجواء في المدرجات المصرية

أشعلت الجماهير الروسية أجواء اللقاء بين منتخبي مصر وروسيا الأولمبيين في ستاد السويس مساء أمس الاثنين، خلال اللقاء الودي الذي جمع الفريقين وانتهى بفوز الفريق المصري بنتيجة 2-1.

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وافتتح مهاجم المنتخب الروسي سيرغي بينيايف النتيجة في المباراة في الدقيقة السابعة، ولكن في الشوط الثاني سجل لاعبو المنتخب المصري هدفين.

وحضر اللقاء السفير الروسي في مصر غيورغي بوريسينكو وممثلو السفارة ومواطنو روسيا والمصريون من بين خريجي الجامعات السوفيتية والروسية لدعم الفريق.

وأقيمت المباراة الودية الأولى بين روسيا ومصر يوم 7 سبتمبر وانتهت بالتعادل (1:1).

المصدر: RT