نتيجة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد.. وموعد قمة الأهلي والزمالك

جرى مساء يوم الاثنين، سحب قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل (2023-2024)، الذي ينطلق في 18 سبتمبر الجاري، على أن ينتهي في 30 يوليو 2024، بمشاركة 18 ناديا.

وسيستهل نادي الأهلي حامل الدفاع عن اللقب بمواجهة ضيفه المصري، بينما سيواجه الغريم التقليدي نادي الزمالك مضيفه بيراميدز.

وفي ما يلي قرعة الجولة الأولى للدوري:

المقاولون العرب - بلدية المحلة

طلائع الجيش - البنك الأهلي

الداخلية - إنبي

فاركو _فيوتشر

الأهلي - المصري

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا

زد إف سي - الإسماعيلي

سموحة - الجونة

بيراميدز – الزمالك.

انتهى الانتظار ⌛️



لنتعرف معًا على مواجهات الجولة الأولى من #دوري_Nile#رابطة_الأندية_المحترفةpic.twitter.com/P1kq9Z8Tpb — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) September 11, 2023

أما مباراة القمة بين الغريمين التقليديين الزمالك "الفارس الأبيض" والأهلي "المارد الأحمر"، فستجري ضمن منافسات الجولة العاشرة لدور الذهاب من الدوري.

هل أنتم مستعدون؟ 🤩



ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في الجولة 🔟 من #دوري_NILE 📋#رابطة_الأندية_المحترفةpic.twitter.com/RDabmTKkST — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) September 11, 2023

وقال رئيس رابطة الأندية المحترفة، قال أحمد دياب، عقب القرعة: "تم توقيع عقود للبث للأندية الـ18 هي الأعلى في تاريخ الدوري، وشكل البث سيكون مختلفا وأفضل مما سبق".

وأضاف: "طلبنا زيادة الجماهير لنصف سعة الملاعب التي تقام عليها المباريات، وذلك خلال الدور الأول، وطلبنا السعة الكاملة في الدور الثاني لكننا حتى الآن 5 آلاف لكل فريق".

وكشف أحمد دياب: "من حيث الأفضل فنحن نمتلك الدوري رقم 13 على العالم".

المصدر: وكالات