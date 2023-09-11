ليفربول ومانشستر سيتي يتسابقان للتعاقد مع لاعب مغربي

أفادت تقارير صحيفة، بأن الدولي المغربي، نايف أكرد، مدافع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يحظى باهتمام كبير من قبل فريقي ليفربول ومانشستر سيتي.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن فريق ليفربول يعتبر الأكثر اهتماما باللاعب نايف أكرد، نظرا لأن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني "للريدز"، يسعى لترميم خط دفاعه، بعدما أعاد بناء خط الوسط في الميركاتو الصيفي الماضي، بصفقات جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن مستوى نايف أكرد (27 عاما) جذب انتباه كلوب، الذي يعاني من تقدم عمر قلبي الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب (32 عاما لكل منهما).

وذكرت "ذا صن" أن المدافع المغربي كان من الممكن أن ينتقل إلى الدوري السعودي، هذا الصيف، لكن المفاوضات فشلت.

وكتب حساب "@ManCityzenscom" الموثق بالعلامة الزرقاء على منصة "إكس": "مانشستر سيتي يراقب مدافع وست هام نايف أكرد قبل الصيف المقبل [@JackRosser_]".

🗞 Man City are monitoring West Ham centre-back Nayef Aguerd ahead of next summer. [@JackRosser_] pic.twitter.com/nztVHAkQqD — ManCityzens (@ManCityzenscom) September 11, 2023

بينما أشار حساب "West Ham Transfers" الموثق أيضا، على منصة "إكس"، إلى أن نايف أكرد تلقى 4 عروض للرحيل عن وست هام هذا الصيف، اثنان من السعودية، وآخران من أوروبا، ولكنه أبلغ الأندية بعدم رغبته في الرحيل عن وست هام.

Nayef Aguerd received 4 offers to leave West Ham this summer.



2 from Saudi

2 from Europe



He informed the clubs that he had no interest in leaving West Ham ⚒️💜 pic.twitter.com/b9oehrJV9i — West Ham Transfers (@westhamtransfer) September 11, 2023

وسجل نايف أكرد 3 أهداف، خلال 33 مباراة شارك فيها مع نادي وست هام يونايتد، منذ انضمامه إلى صفوف "الهامرز" في العام الماضي.

المصدر: وسائل إعلام