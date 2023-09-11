مصر.. RT ترصد الصور الأولى لمهاجم النادي الأهلي الجديد

رصدت RT الصور الأولى لوصول الفرنسي أنطوني موديست مهاجم نادي بوروسيا دورتموند السابق، المنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي المصري هذا الصيف.

وحصلت RT على الصور الأولى لوصول المهاجم الجديد لمطار القاهرة، تمهيدا لإنضمامه القلعة الحمراء.

وغادر اللاعب الفرنسي صفوف بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي ليبحث بعدها اللاعب عن ناد جديد قبل أن يستقر على الانتقال الى صفوف الأهلي.

وأنهى مسئولو الأهلي الاتفاق مع أنتوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على أن يتم قيده فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد المحلي 14 سبتمبر الجاري.

وشهدت الساعات الماضية ترحيب المهاجم الفرنسي بعرض الأهلي، رغم امتلاكه عروضاً أخرى من أوروبا، أبرزها من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

المصدر: RT