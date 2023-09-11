السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الودية الدولية للسيدات

تستعد السعودية لاستضافة النسخة الثانية من البطولة الدولية الودية في مدينة الطائف من 18 حتى 30 سبتمبر الحالي.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات تقسم على مجموعتين حسب التصنيف الدولي وهي: السعودية المستضيف وباكستان وماليزيا ولاوس وبوتان ولبنان.

وتتواجد سيدات الأخضر على رأس المجموعة الأولى برفقة باكستان وماليزيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات لاوس، وبوتان ولبنان.

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ويتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور نصف النهائي مباشرة بينما تلعب باقي المنتخبات مباريات تحديد المراكز من الثالث إلى السادس.

الاتحاد السعودي سبق ونظم النسخة الأولى من البطولة في مطلع عام 2023 بمدينة الدمام حيث فازت سيدات الأخضر بلقبهن الأول على الإطلاق.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"