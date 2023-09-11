ريال مدريد يبتكر "شرطا استباقيا" لحماية مبابي من الإغراءات الخليجية

ما زالت مساعي إدارة ريال مدريد مستمرة للحصول على توقيع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يجهز فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بندا مبتكرا في العقد المحتمل لمبابي مع الملكي، حيث سيضع شرطين جزائيين، أحدهما يتعلق بأندية السعودية وقطر، والآخر للأندية الأوروبية.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد حتى الآن.

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وقالت الشبكة إن الشرط الجزائي الخاص بالسعودية وقطر سيبلغ 1.2 مليار يورو، حيث يتخوف بيريز من احتمالية خسارة ريال مدريد خدمات مبابي، إذا حصل على عرض مغر من المنطقة العربية.

وأضافت أن الشرط الجزائي المخصص للأندية الأوروبية، سيتراوح بين 800 مليون ومليار يورو، وهو مبلغ كبير من الصعب أن يدفعه ناد أوروبي، دون أن يتعرض لعقوبات بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وتوقعت الشبكة الإسبانية أن يكون بيريز ملهما للأندية الأوروبية بهذا البند، في ظل مساعيها لحماية نجومها من الإغراءات الخليجية.

المصدر: "وسائل إعلام"