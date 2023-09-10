"الكاف" يعلن عن أسعار تذاكر مواجهة الأهلي المصري واتحاد الجزائر في كأس السوبر

طرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تذاكر مباراة كأس السوبر الإفريقي التي ستجمع بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة المقبل في مدينة الطائف السعودية.

ويخوض الأهلي المباراة باعتباره حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يحمل الفريق الجزائري لقب الكونفدرالية.

ووفقا لبيان نشره "الكاف" على موقعه الرسمي، فإن أسعار تذاكر مواجهة الفريق المصري ونظيره الجزائري، تبدأ من 15 ريالا سعوديا لمدرجات A1 وB1، و20 ريالا سعوديا لمدرجات A2 وB2.

أما بالنسبة لتذاكر "BREMUIM 1-2"، فيبلغ سعرها 100 ريال، فيما يصل سعر تذاكر "GOLD 1-2" إلى 500 ريال.

وتبقى التذكرة الأغلى هي المخصصة لكبار الشخصيات "VIP"، ويبلغ سعرها ألف ريال.

وشدد "الكاف" في بيانه، أن التذاكر غير قابلة للإلغاء، الاسترجاع أو التبديل.

المصدر: "الكاف"